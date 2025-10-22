Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.