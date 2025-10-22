Ричмонд
ВС России нанесли удары по военному предприятию ВСУ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Авиация, артиллерия ВС РФ поразили сборочный цех предприятия, выпускающего военную продукцию, объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении министерства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91690 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25616 танков и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44572 единицы специальной военной автомобильной техники.