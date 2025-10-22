Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 22 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удар возмездия ракетами «Кинжал»

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили два населенных пункта

В течение суток подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль село Ивановку Днепропетровской области. Бойцы «Восточной» группировки вытеснили противника из села Павловка Запорожской области.

Подразделения «Севера» продвигаются в Черниговской области.

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области, а также села Новоселовка и города Новгород-Северский Черниговской области. Также «Север» атаковал механизированную бригаду ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, станция РЭБ и три склада материальных средств.

Группировка «Запад» заняла новые позиции

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 230 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 220 человек. Также противник лишился трех танков, боевой бронированной машины, 10 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, четырех складов материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в Днепропетровской области

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продвинулся в глубину линии обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области, Рыбное, Новоуспенское, Зеленый Гай и Вишневое Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 315 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух станций РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция РЭБ и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • самолет Су-27 ВС Украины;
  • четыре крылатые ракеты;
  • три управляемые авиационные бомбы;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 224 БПЛА самолетного типа.

