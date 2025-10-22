Главное из брифинга Минобороны 22 октября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России нанесли удар возмездия ракетами «Кинжал»
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ освободили два населенных пункта
Подразделения «Севера» продвигаются в Черниговской области.
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области, а также села Новоселовка и города Новгород-Северский Черниговской области. Также «Север» атаковал механизированную бригаду ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, станция РЭБ и три склада материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 230 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 220 человек. Также противник лишился трех танков, боевой бронированной машины, 10 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, четырех складов материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в Днепропетровской области
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продвинулся в глубину линии обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области, Рыбное, Новоуспенское, Зеленый Гай и Вишневое Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 315 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух станций РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция РЭБ и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- самолет Су-27 ВС Украины;
- четыре крылатые ракеты;
- три управляемые авиационные бомбы;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 224 БПЛА самолетного типа.