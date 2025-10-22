Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Павловку в Запорожской области

Кадры освобождения бойцами группировки войск «Восток» запорожского села Павловка распространило Минобороны РФ.
«Военнослужащие штурмовых подразделений 5 гвардейской общевойсковой армии группировки “Восток” взяли под контроль населенный пункт Павловка Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным министерства, военные зачистили крупный район обороны ВСУ на правом берегу реки Янчур общей площадью более пяти квадратных километров и установили в селе Павловка российские влаги.
На кадрах показано, как ВС РФ поражают помощи FPV-дронов и ФАБов цели противника — технику ВСУ, опорные пункты и пункты управления БПЛА в Павловке, а также как военные разворачивают в населенном пункте российские триколоры.
В Минобороны рассказали, что военные продолжили наступление, продвигаясь на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что освобождение Павловки дает российским войскам возможность усилить давление на украинских боевиков в поселке Степногорск, который является последним рубежом обороны противника перед областным центром Запорожье.