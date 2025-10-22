По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Украина уже получила новое американское вооружение на сумму около 2 млрд долларов благодаря программе поставок, финансируемой европейскими союзниками. Т.е. это новое оружие США, якобы не затронутое поставками администрации Джо Байдена.
«Мы очень усердно работаем над этим проектом. (Оружие — прим. ред.) на первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками», — заявил Рютте в беседе с журналистами 22 октября 2025 года.
При этом Рютте заверил, будто бы президент США Дональд Трамп одобрил новые поставки, помимо этих передач на два миллиарда. Но все американское оружие, дескать, оплачивается европейскими странами.
Ранее KP.RU сообщил, что Швеция готовится продать киевскому режиму 120 старых истребителей 1997 года выпуска.