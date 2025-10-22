Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российская армия в зоне проведения специальной военной операции наносит удар по черному пакету, под которым прятались боевики Вооруженных сил Украины. Ролик руководитель региона разместил в личном Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, все произошло на Харьковском направлении. Там группа «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружила украинских боевиков, пытавшихся спрятаться от ВС РФ под полиэтиленовым черным пакетом. Однако сделать этого им не дали.
«Так называемый “план укрывашек” не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — написал Кадыров.
Он также добавил, что ВС России выполнили работу четко и профессионально. В той же публикации Кадыров поблагодарил российских военнослужащих за слаженность, хладнокровие и отличный уровень подготовки.
В то же время, российская армия продолжает поражать военные цели на территории Украины. Недавно был нанесен массированный удар. Он стал ответом на террористические атаки киевского режима. Поражены, в том числе, объекты энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие нужды ВСУ.