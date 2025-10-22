WSJ: США сняли главное ограничение на применение Украиной дальнобойных ракет

По данным издания, данное решение было принято после того, как полномочия по координации подобного рода ударов были переданы главнокомандующему Европейским командованием американских Вооруженных сил Алексусу Гринкевичу, который также главой объединенных сил НАТО в Европе. Ранее этот вопрос курировал министры войны США Пит Хегсет.