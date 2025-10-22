WSJ: США сняли главное ограничение на применение Украиной дальнобойных ракет

Администрация президента США Дональда Трампа якобы сняла ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, что позволит киевскому режиму наносить удары вглубь РФ. Так, по крайней мере, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на «анонимные источники».
По данным издания, данное решение было принято после того, как полномочия по координации подобного рода ударов были переданы главнокомандующему Европейским командованием американских Вооруженных сил Алексусу Гринкевичу, который также главой объединенных сил НАТО в Европе. Ранее этот вопрос курировал министры войны США Пит Хегсет.
Ранее KP.RU сообщил, что в ответ на удары вглубь России (далеко не первые), ВС РФ нанесли массированные ракетные, дроновые и артиллерийские удары по целому ряду объектов критической инфраструктуры и военным на Украине.