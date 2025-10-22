В Киеве раздались взрывы вечером 22 октября

В Киеве слышны взрывы. Об этом вечером в среду 22 октября информирует украинский телеканал «Общественное». Сообщение о взрывах размещено в 23.04. Через некоторое время Telegram-канал «Общественного» сообщил о падении обломков в одном из районов Киева. Взрывы происходят на фоне воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.