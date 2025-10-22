Ричмонд
В Киеве раздались взрывы вечером 22 октября

В украинской столице слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве слышны взрывы. Об этом вечером в среду 22 октября информирует украинский телеканал «Общественное». Сообщение о взрывах размещено в 23.04. Через некоторое время Telegram-канал «Общественного» сообщил о падении обломков в одном из районов Киева. Взрывы происходят на фоне воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.

При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале информировал, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей города не покидать укрытия.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Также сообщалось, что серия взрывов произошла в Киеве и ряде других украинских населённых пунктов в ночь на среду 22 октября.

Напомним, 10 октября в Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Украинским СМИ сообщали, что в различных районах украинской столицы возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.

