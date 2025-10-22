В Минфине США заявили, что Трамп разочарован ходом переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по украинскому урегулированию, заявил министр финансов Скотт Бессент.
«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.
В то же время работающий в паре с Fox News консервативный телеканал Fox Business приводит слова Бессента, в которых тот обвиняет российского лидера Владимира Путина в якобы нечестном ведении переговоров по данному вопросу.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле.
При этом американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать.