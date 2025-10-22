Ричмонд
В Минфине США заявили, что Трамп разочарован ходом переговоров по Украине

Бессент обвинил Россию в якобы нечестном ведении переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по украинскому урегулированию, заявил министр финансов Скотт Бессент.

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.

В то же время работающий в паре с Fox News консервативный телеканал Fox Business приводит слова Бессента, в которых тот обвиняет российского лидера Владимира Путина в якобы нечестном ведении переговоров по данному вопросу.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле.

Тем временем Европа добилась отсрочки встречи Путина и Трампа. Почему она лишь ухудшит положение Киева, читайте здесь на KP.RU.

При этом американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать.

