Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта

В то же время Трамп сообщил, что отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным, предварительная договорённость о проведении которого в Будапеште была достигнута ранее во время последнего телефонного разговора президентов двух держав. По словам Трампа, встреча с Путиным состоится в будущем, однако проведение её сейчас он считает «неправильным».