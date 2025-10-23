Ричмонд
Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта

Президент США выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать дипломатическим путём.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путём. Надежду на это высказал президент США Дональд Трамп. Американский лидер коснулся этого вопроса во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, которая состоялась в Белом доме.

«Мы надеемся, что конфликт будет урегулирован», — сказал Трамп.

В то же время Трамп сообщил, что отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным, предварительная договорённость о проведении которого в Будапеште была достигнута ранее во время последнего телефонного разговора президентов двух держав. По словам Трампа, встреча с Путиным состоится в будущем, однако проведение её сейчас он считает «неправильным».

Накануне министр финансов США Скот Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по украинскому урегулированию.

