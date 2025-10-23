Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта

Украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путём. Надежду на это высказал президент США Дональд Трамп. Американский лидер коснулся этого вопроса во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, которая состоялась в Белом доме.
«Мы надеемся, что конфликт будет урегулирован», — сказал Трамп.
В то же время Трамп сообщил, что отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным, предварительная договорённость о проведении которого в Будапеште была достигнута ранее во время последнего телефонного разговора президентов двух держав. По словам Трампа, встреча с Путиным состоится в будущем, однако проведение её сейчас он считает «неправильным».
Накануне министр финансов США Скот Бессент заявил, что Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по украинскому урегулированию.