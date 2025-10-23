ВС РФ форсировали Днепр и закрепились на плацдарме около Херсона

Российские военные успешно форсировали Днепр и захватили плацдарм на острове Карантинный в районе Херсона. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«Разведчики и десантники группировки войск “Днепр” провели успешную операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный», — сказано в публикации.
При этом были подавлены все ранее выявленные на острове огневые точки и очаги сопротивления ВСУ. Российские военные закрепляются на достигнутых рубежах, следующим этапом будет расширение плацдарма, добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, российские войска ежесуточно расширяют «санитарную зону» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.