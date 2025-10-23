Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ форсировали Днепр и закрепились на плацдарме около Херсона

Минобороны: российские войска захватили плацдарм на острове Карантинный.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные успешно форсировали Днепр и захватили плацдарм на острове Карантинный в районе Херсона. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Разведчики и десантники группировки войск “Днепр” провели успешную операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный», — сказано в публикации.

При этом были подавлены все ранее выявленные на острове огневые точки и очаги сопротивления ВСУ. Российские военные закрепляются на достигнутых рубежах, следующим этапом будет расширение плацдарма, добавили в оборонном ведомстве.

Как десантник с позывным «Иртыш» пересек Днепр и ведет бои за западный микрорайон Херсона, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, российские войска ежесуточно расширяют «санитарную зону» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.