Войска РФ нанесли серьезный урон крупному подразделению ВСУ: они хотели прорваться через Днепр

Войска ВС России ударили по крупному подразделению ВСУ. Боевики находились в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Они планировали атаковать через Днепр. Такими сведениями поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.
По его данным, ВС РФ атаковали большую группу украинских военных, находившуюся в Камышанах Херсонской области. Боевиков удалось поразить с помощью авиабомб, отметил координатор сопротивления.
«Накрыли большое подразделение ВСУ, 200−250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — утвердил Сергей Лебедев.
Он также сообщил, что в порту Одесской области под удар попали румынские военные. Ликвидирована также техника НАТО.