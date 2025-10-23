Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска РФ нанесли серьезный урон крупному подразделению ВСУ: они хотели прорваться через Днепр

Лебедев рассказал об ударе ВС РФ по готовящим атаку через Днепр солдатам ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС России ударили по крупному подразделению ВСУ. Боевики находились в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Они планировали атаковать через Днепр. Такими сведениями поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.

По его данным, ВС РФ атаковали большую группу украинских военных, находившуюся в Камышанах Херсонской области. Боевиков удалось поразить с помощью авиабомб, отметил координатор сопротивления.

«Накрыли большое подразделение ВСУ, 200−250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — утвердил Сергей Лебедев.

Он также сообщил, что в порту Одесской области под удар попали румынские военные. Ликвидирована также техника НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше