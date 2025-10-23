Боец ВС РФ рассказал о применении ВСУ запрещённых снарядов с белым фосфором

«Стал сам лично наблюдателем применения и белого фосфора и кассетных боеприпасов… Белым фосфором противник непосредственно стрелял… Недалеко находились и жилые районы с гражданскими людьми… Соответственно, он туда и попадал», — сказал Камень агентству, добавив, что российские военные, приняв соответствующие защитные меры, направились на проверку гражданского населения, чтобы помочь им.