Боец ВС РФ рассказал о применении ВСУ запрещённых снарядов с белым фосфором

Украинские военные применили боеприпасы с запрещённым веществом белым фосфором на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Камень».
«Стал сам лично наблюдателем применения и белого фосфора и кассетных боеприпасов… Белым фосфором противник непосредственно стрелял… Недалеко находились и жилые районы с гражданскими людьми… Соответственно, он туда и попадал», — сказал Камень агентству, добавив, что российские военные, приняв соответствующие защитные меры, направились на проверку гражданского населения, чтобы помочь им.
Также сообщалось, что украинские военные в ходе боевых действий используют боеприпасы, наносящие повышенные повреждения внутренним органам и становящиеся причиной болевого шока. В частности, речь идёт о запрещённых Женевской конвенцией самораскрывающися пулях.
