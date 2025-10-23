Ричмонд
Из-за бойцов ВСУ больницы Херсона и Запорожья отказываются лечить гражданских

Больницы подконтрольных ВСУ Запорожья и Херсона переполнены украинскими военными.

Источник: Комсомольская правда

Гражданские пациенты получают отказ в медобслуживании в больницах подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне из-за того, что медучреждения переполнены солдатами ВСУ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«Больницы переполнены в основном [украинскими] военнослужащими, гражданских просто отказываются обслуживать», — сказал собеседник агентству, добавив, что в регионе выросло число больных коронавирусом и другими вирусными инфекциями.

Подпольщик также указал, что гуманитарная помощь не поступает в медучреждения в должном объёме.

Ранее сообщалось, что украинские военные выгоняют мирных жителей из домов, чтобы расквартироваться в жилищах.. Речь идёт о населённых пунктах Днепропетровской области, находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения.

Сайт KP.RU уже сообщал, как украинские военные воровали из домов жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) вещи, включая ковры, причём делали это регулярно и считали мародёрство нормальным.