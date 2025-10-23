Из-за бойцов ВСУ больницы Херсона и Запорожья отказываются лечить гражданских

Гражданские пациенты получают отказ в медобслуживании в больницах подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне из-за того, что медучреждения переполнены солдатами ВСУ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.