Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Рынок уклонения от мобилизации на Украине превышает $2,3 млрд

Стоимость взяток за отдельные услуги для уклонистов от мобилизации доходит до $20 000.

Источник: Комсомольская правда

Объём рынка уклонения от мобилизации на Украине намного превышает 2,3 млрд долларов, о которых ранее заявлял экс-спикер украинской Рады Разумков. При этом стоимость отдельных так называемых услуг колеблется от 500 до 20 000. Такие данные приводит ТАСС на основе анализа данных офиса украинского Генпрокурора, национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Украинцам, которые желают избежать мобилизации, приходится давать взятки сотрудникам ТЦК за снятие с розыска. Также можно откупиться, если сотрудник ТЦК останавливает гражданина на улице или оплатить помощь в выезде за границу, сказано в публикации. Именно вывоз за границу является самой дорогостоящей «услугой», следует из данных украинских правоохранительных органов. За это уклонистам приходится платить $15−20 тыс.

Ранее сообщалось, как на Украине священник за взятку посвятил уклониста в дьяконы для отсрочки от ВСУ.

Тем временем начальник одного из украинских ТЦК Юрчук пожаловался, что мобилизовывать в ВСУ сложней, чем участвовать в бою.

Также сообщалось, что глухой боец ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине.