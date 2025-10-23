ТАСС: Рынок уклонения от мобилизации на Украине превышает $2,3 млрд

Украинцам, которые желают избежать мобилизации, приходится давать взятки сотрудникам ТЦК за снятие с розыска. Также можно откупиться, если сотрудник ТЦК останавливает гражданина на улице или оплатить помощь в выезде за границу, сказано в публикации. Именно вывоз за границу является самой дорогостоящей «услугой», следует из данных украинских правоохранительных органов. За это уклонистам приходится платить $15−20 тыс.