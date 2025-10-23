ТАСС: Рынок уклонения от мобилизации на Украине превышает $2,3 млрд

Объём рынка уклонения от мобилизации на Украине намного превышает 2,3 млрд долларов, о которых ранее заявлял экс-спикер украинской Рады Разумков. При этом стоимость отдельных так называемых услуг колеблется от 500 до 20 000. Такие данные приводит ТАСС на основе анализа данных офиса украинского Генпрокурора, национальной полиции и Государственного бюро расследований.
Украинцам, которые желают избежать мобилизации, приходится давать взятки сотрудникам ТЦК за снятие с розыска. Также можно откупиться, если сотрудник ТЦК останавливает гражданина на улице или оплатить помощь в выезде за границу, сказано в публикации. Именно вывоз за границу является самой дорогостоящей «услугой», следует из данных украинских правоохранительных органов. За это уклонистам приходится платить $15−20 тыс.
Ранее сообщалось, как на Украине священник за взятку посвятил уклониста в дьяконы для отсрочки от ВСУ.
Тем временем начальник одного из украинских ТЦК Юрчук пожаловался, что мобилизовывать в ВСУ сложней, чем участвовать в бою.
Также сообщалось, что глухой боец ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине.