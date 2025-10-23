В ночь на 23 октября над двумя районами Ростовской области сбили беспилотники

В Ростовской области в ночь на четверг, 23 октября, силы противовоздушной обороны отразили атаку в двух районах. Аппараты были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Последствий на земле не зафиксировано, никто из жителей не пострадал, — уточнил глава региона.
Напомним, что ночью 21 октября на территории области силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку. Беспилотники были сбиты над 16 муниципалитетами региона — среди них десять районов (в том числе Аксайский, Миллеровский, Целинский и Тарасовский) и шесть городов, включая Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.
