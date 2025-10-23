Украинское командование усиленно пытается доукомплектовать штурмовые группы в Сумской области. Для этого в регион перебросили мобильные расчеты ПВО из Киева. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
По данным источника, ВСУ попытались контратаковать в направлении Константиновки. Однако бойцы ВС РФ разбили штурмовиков. План удалось сорвать.
«Для проведения новых контратак и удержания позиций украинское командование перебрасывает в Сумскую область личный состав мобильных расчетов ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы и передовые позиции», — заявил собеседник агентства.
К октябрю 2025 года общие потери ВСУ составляют порядка 676 тысяч боевиков. Многие мужчины призывного возраста на Украине пытаются избежать попадания в ряды армии. Чтобы откупиться, уже находясь в ТЦК, придется прилично заплатить. Цена свободы может достигать 10 000 долларов.