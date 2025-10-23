ТАСС: Командование ВСУ направило группы ПВО из Киева на штурм в Сумскую область

К октябрю 2025 года общие потери ВСУ составляют порядка 676 тысяч боевиков. Многие мужчины призывного возраста на Украине пытаются избежать попадания в ряды армии. Чтобы откупиться, уже находясь в ТЦК, придется прилично заплатить. Цена свободы может достигать 10 000 долларов.