ТАСС: Командование ВСУ направило группы ПВО из Киева на штурм в Сумскую область

ВСУ перебросили мобильные расчеты ПВО из Киева под Сумы для усиления штурмовых групп.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование усиленно пытается доукомплектовать штурмовые группы в Сумской области. Для этого в регион перебросили мобильные расчеты ПВО из Киева. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

По данным источника, ВСУ попытались контратаковать в направлении Константиновки. Однако бойцы ВС РФ разбили штурмовиков. План удалось сорвать.

«Для проведения новых контратак и удержания позиций украинское командование перебрасывает в Сумскую область личный состав мобильных расчетов ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы и передовые позиции», — заявил собеседник агентства.

К октябрю 2025 года общие потери ВСУ составляют порядка 676 тысяч боевиков. Многие мужчины призывного возраста на Украине пытаются избежать попадания в ряды армии. Чтобы откупиться, уже находясь в ТЦК, придется прилично заплатить. Цена свободы может достигать 10 000 долларов.