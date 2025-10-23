Родственникам погибшего на СВО жителя Иркутска передали орден Мужества

23 октября, IrkutskMedia. орден Мужества погибшего на СВО иркутянина Эльми Гулиева передали его сыну Сулейману. В церемонии вручения, которая прошла в военном комиссариате области, приняли участие родные и друзья бойца. От имени губернатора Приангарья Игоря Кобзева награду передал участник СВО, Герой России, участник программы «Время героев» Александр Шуваев.
Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, Эльми Гулиев добровольно заключил контракт на прохождение воинской службы на территории проведения специальной военной операции.
«Этот орден олицетворяет мужество, стойкость, честь. Это одна из высших наград России. Считаю, что Эльми Гулиев совершил подвиг. В тылу врага в течение трех суток, несмотря на полученное ранение, он продолжал выполнять боевую задачу и с достоинством выполнил воинский долг. Примите от меня лично и от Губернатора Игоря Кобзева соболезнования и благодарность за воспитание достойнейшего сына», — сказал Александр Шуваев.
В составе боевой группы в тылу врага попал под артиллерийский обстрел, был ранен. Несмотря на это и гибель товарищей, в течение трех дней бился с врагом. Был обнаружен БпЛА и атакован.
«Он был хорошим отцом и мужем, имел множество друзей. Для него было честью защищать нашу страну, представлять интересы нашей страны. Это было его личным решением быть на границе наше родины и страны», — сказала жена Эльми Гулиева Кристина Гулиева.
Эльми погиб 10 мая 2024 года на территории ДНР. Похоронен на Аллее героев Александровского кладбища Иркутска.