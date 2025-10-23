Ричмонд
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 23 октября

Жителей Самарской области рассказали об угрозе атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром в четверг, 23 октября, объявили опасность атаки БПЛА. Сообщение опубликовали в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В губернии объявлена опасность атаки БПЛА», — написали в сообщении в 06:39.

В период действия объявления местным жителям рекомендуют соблюдать правила: по возможности не выходить на улицу. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. Самой безопасной комнатой в доме считают ванну, не нужно подходить к окнам. Если вы нашли обломки устройства, немедленно покиньте место происшествия.

Кроме того, местные жители могут столкнуться с ухудшением работы мобильной связи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

