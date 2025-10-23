В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 23 октября

«Внимание! В губернии объявлена опасность атаки БПЛА», — написали в сообщении в 06:39.
В период действия объявления местным жителям рекомендуют соблюдать правила: по возможности не выходить на улицу. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. Самой безопасной комнатой в доме считают ванну, не нужно подходить к окнам. Если вы нашли обломки устройства, немедленно покиньте место происшествия.
Кроме того, местные жители могут столкнуться с ухудшением работы мобильной связи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше