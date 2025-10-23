Военнослужащие России во время штурма позиций Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике атаковали группу арабских наемников. Об этом агентству РИА Новости сообщил боец группировки войск «Юг» с позывным Француз.
Он рассказал, что в ходе штурма одной из позиций противника выяснился необычный состав обороняющихся. Ими оказались наемники, имеющие арабское происхождение. По словам военного, большую часть из них удалось ликвидировать, а оставшиеся в живых боевики сложили оружие и сдались в плен.
Француз добавил, что уничтоженные иностранные наемники отказались прекратить сопротивление и не согласились сдаться в плен. Он отметил, что они поплатились за это решение своей жизнью.
Ранее российские силы атаковали лагерь подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины, сообщили источники в силовых структурах РФ. По их данным, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники.