Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 139 беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов, 56 единиц, было сбито над территорией Белгородской области.
Еще 22 беспилотника уничтожили над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью и 14 — над Рязанской областью. Над Ростовской областью сбили 13 аппаратов, над Республикой Крым — четыре. По два дрона перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, и один — над Курской областью.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о нынешнем положении ВСУ на передовой. Министр отметил, что украинские формирования существенно снизили свой потенциал, поскольку потеряли уже свыше 300 тысяч солдат.
Также глава ведомства поблагодарил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду за освобождение еще одной территории в зоне СВО. Известно, что военные отвечали за миссию по освобождению поселка Переездное в ДНР.
Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести свой день рождения в Санкт-Петербурге вместе с военными, потому что сегодня именно они выполняют важнейшие задачи в зоне спецоперации и защищают Родину. Свой визит в городе он начал с посещения командования в Петропавловском соборе. Президент отметил, что именно здесь покоятся люди, сыгравшие ключевую роль в создании современной РФ.