Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на российские регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести свой день рождения в Санкт-Петербурге вместе с военными, потому что сегодня именно они выполняют важнейшие задачи в зоне спецоперации и защищают Родину. Свой визит в городе он начал с посещения командования в Петропавловском соборе. Президент отметил, что именно здесь покоятся люди, сыгравшие ключевую роль в создании современной РФ.