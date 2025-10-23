Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на российские регионы

Силы ПВО за ночь сбили 139 беспилотников ВСУ над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 139 беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов, 56 единиц, было сбито над территорией Белгородской области.

Еще 22 беспилотника уничтожили над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью и 14 — над Рязанской областью. Над Ростовской областью сбили 13 аппаратов, над Республикой Крым — четыре. По два дрона перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, и один — над Курской областью.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.

Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о нынешнем положении ВСУ на передовой. Министр отметил, что украинские формирования существенно снизили свой потенциал, поскольку потеряли уже свыше 300 тысяч солдат.

Также глава ведомства поблагодарил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду за освобождение еще одной территории в зоне СВО. Известно, что военные отвечали за миссию по освобождению поселка Переездное в ДНР.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести свой день рождения в Санкт-Петербурге вместе с военными, потому что сегодня именно они выполняют важнейшие задачи в зоне спецоперации и защищают Родину. Свой визит в городе он начал с посещения командования в Петропавловском соборе. Президент отметил, что именно здесь покоятся люди, сыгравшие ключевую роль в создании современной РФ.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше