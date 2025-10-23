Ричмонд
В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Объект энергетики получил незначительные повреждения во время отражения атаки БПЛА на территории Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Источник: © РИА Новости

«Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты.

