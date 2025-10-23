В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики

«Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше