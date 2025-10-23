Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налет украинских дронов пережила 23 октября Волгоградская область

Всего дежурными средствами ПВО в эту ночь было перехвачено и уничтожено 139 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Россия пережила в ночь на 23 октября очередной налет украинских дронов. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ.

Два из них ликвидировали над Волгоградской областью, уточняют в министерстве.

Массированной стала атака на Белгородскую область — над ее территорией уничтожены 56 БПЛА. 22 — над брянским регионом, 21 — над воронежским, 14 — над рязанским, 13 — над ростовским, четыре — над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, один — над Курской.

Ранее стало известно, что камышанину Николаю Ежову вручили медаль «Отец солдата» за погибшего в зоне СВО сына Даниила.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше