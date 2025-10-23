Налет украинских дронов пережила 23 октября Волгоградская область

Россия пережила в ночь на 23 октября очередной налет украинских дронов. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ.
Два из них ликвидировали над Волгоградской областью, уточняют в министерстве.
Массированной стала атака на Белгородскую область — над ее территорией уничтожены 56 БПЛА. 22 — над брянским регионом, 21 — над воронежским, 14 — над рязанским, 13 — над ростовским, четыре — над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, один — над Курской.
Ранее стало известно, что камышанину Николаю Ежову вручили медаль «Отец солдата» за погибшего в зоне СВО сына Даниила.