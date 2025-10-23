Ричмонд
В ночь с 22 на 23 октября над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ

Над регионами России сбили 139 украинских беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

В ночь с 22 на 23 октября над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них больше всего сбили над Белгородской областью — 56, над Брянской областью — 22 и над Воронежской областью −21. Кроме того, над Рязанской областью уничтожили 14 дронов, над Ростовской областью 13, над Республикой Крым 4.

Также по 2 беспилотника сбили над территориями Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и 1 над Курской областью.

Ранее мы писали, что утром 22 октября за четыре часа над Крымом и Черным морем сбили пять БПЛА ВСУ. Всего в период с 7:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

