Атака БПЛА была отражена ночью в Нижегородской области

В результате незначительно поврежден объект энергетики.

Источник: Время

Атака БПЛА была отражена на территории Нижегородской области сегодня ночью, об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты», — рассказал губернатор Никитин.

