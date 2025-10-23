Атака БПЛА была отражена ночью в Нижегородской области

Атака БПЛА была отражена на территории Нижегородской области сегодня ночью, об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, пострадавших нет.
«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты», — рассказал губернатор Никитин.
