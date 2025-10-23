Воронежский губернатор рассказал о последствиях отражения атаки 21 БПЛА

Как уточнил губернатор Александр Гусев, БПЛА уничтожили в девяти районах и одном городском округе. Пострадавших нет, повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. Сейчас продолжается оценка ущерба.
