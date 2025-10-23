Ричмонд
Воронежский губернатор рассказал о последствиях отражения атаки 21 БПЛА

Система ПВО в ночь на 23 октября отразила атаку 21 беспилотника на Воронежскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнил губернатор Александр Гусев, БПЛА уничтожили в девяти районах и одном городском округе. Пострадавших нет, повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. Сейчас продолжается оценка ущерба.

