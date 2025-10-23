Ричмонд
Беспилотники атаковали Нижегородскую область, поврежден объект энергетики

Перебоев с энергоснабжением в Нижегородской области допущено не было.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, никто не пострадал. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Никитин уточнил, что на месте сейчас работают специалисты. Глава региона также отметил, что перебоев с энергоснабжением допущено не было.

Напомним, в четверг, 23 октября, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабной ночной атаке дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников самолетного типа. Самой серьезной атаке дронов подверглись Белгородская, Брянская и Воронежская области.