Беспилотники атаковали Нижегородскую область, поврежден объект энергетики

В Нижегородской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, никто не пострадал. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Никитин уточнил, что на месте сейчас работают специалисты. Глава региона также отметил, что перебоев с энергоснабжением допущено не было.
Напомним, в четверг, 23 октября, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабной ночной атаке дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников самолетного типа. Самой серьезной атаке дронов подверглись Белгородская, Брянская и Воронежская области.