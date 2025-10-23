Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА

«В результате нашей работы были удалены все прошивки, новые разработки по БПЛА “Джуга”, “Зозуля” и “Галка”. Вместе с получением доступа к конструкторскому отделу, которые разрабатывают и усовершенствуют эти модели БПЛА, также были удалены их ТТХ, проектная документация, база сотрудников, а также 3D-модели нынешних и будущих разработок», — рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА «Боевые Птахи Украины». В результате взлома хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, руководстве и испытателях компании «Боевые Птахи Украины». Общее число работников свыше 300 человек.