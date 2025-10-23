Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества

ТЮМЕНЬ, 23 окт — РИА Новости. В ходе церемонии прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым было объявлено о его награждении орденом Мужества указом президента РФ, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
«Иван награжден указом президента орденом Мужества. Церемония вручения пройдет отдельно», — объявила ведущая в ходе церемонии прощания.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.