Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.