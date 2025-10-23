ВС России ударили по украинским объектам энергетики

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.