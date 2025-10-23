Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.