Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены более 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.