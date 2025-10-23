«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой колодезь и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины производства стран НАТО, 3 пикапа и артиллерийское орудие», — сообщается в сводке Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия «Центра»
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли более 535 военнослужащих, танк, 4 бронемашины производства НАТО в ходе боевых действий в зоне боевых действий группировки «Центр», сообщило Минобороны в четверг.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше