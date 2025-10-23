Ричмонд
За четыре часа над Крымом сбили два БПЛА ВСУ

Над Крымом сбили два украинских беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

За четыре часа над Крымом сбили два БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Из них 17 БПЛА сбили над Калужской областью, 6 над Брянской областью, 4 над Белгородской областью, 2 над Республикой Крым, а также по 1 над Курской и Оренбургской областями и Московским регионом.

Ранее мы писали, что в ночь с 22 на 23 октября над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
