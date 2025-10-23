Почти 14 часов продлилась угроза атаки БПЛА в Воронежской области

Без малого 14 часов продлилась угроза налета БПЛА в Воронежской области, ее объявили в 23.18 среды, 22 октября. Тревожный режим сняли днем в четверг, 23 октября, об этом в своем телеграм-канале в 13.06 сообщил губернатор Александр Гусев.
В течение ночи в регионе несколько раз срабатывали сирены: в 23.20 об угрозе непосредственного удара БПЛА предупредили жителей Россошанского района, в 23.43 — Острогожского, в 23.57 — Лискинского района, в 0.28 — Воронежа, в 0.35 — Бутурлиновского района.
За ночь над регионом сбили 21 БПЛА. В результате атаки дронов повреждения получили восемь домов в воронежском селе и несколько автомобилей.
