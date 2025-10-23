Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 14 часов продлилась угроза атаки БПЛА в Воронежской области

Тревожный режим сняли днем 23 октября.

Источник: Комсомольская правда

Без малого 14 часов продлилась угроза налета БПЛА в Воронежской области, ее объявили в 23.18 среды, 22 октября. Тревожный режим сняли днем в четверг, 23 октября, об этом в своем телеграм-канале в 13.06 сообщил губернатор Александр Гусев.

В течение ночи в регионе несколько раз срабатывали сирены: в 23.20 об угрозе непосредственного удара БПЛА предупредили жителей Россошанского района, в 23.43 — Острогожского, в 23.57 — Лискинского района, в 0.28 — Воронежа, в 0.35 — Бутурлиновского района.

За ночь над регионом сбили 21 БПЛА. В результате атаки дронов повреждения получили восемь домов в воронежском селе и несколько автомобилей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше