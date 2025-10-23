Ричмонд
СВО
Главное из брифинга Минобороны 23 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север»

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районе городов Волчанск и Дергачи Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М198, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.

«Запад»

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали восемь украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Купянск, Куриловка, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

«Юг»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 145 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух 155-мм артиллерийских орудий, станции РЭБ и склада материальных средств.

«Центр»

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой Колодезь и Красноармейск ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток»

Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Алексеевка, Егоровка, Орестополь Днепропетровской области, Вишневое и Успеновка Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 390 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

«Днепр»

Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: более 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, три станции РЭБ и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 293 БПЛА самолетного типа.

