В Севастополе простились с прапорщиком, погибшим в ДНР

В Севастополе простились с заместителем командира взвода — командиром отделения, прапорщиком Андреем Слакаевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Слакаев родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 16, а затем поступил в Харьковский военный университет. Закончить этот вуз севастополец не смог по семейным обстоятельствам. Уроженец города-героя получил звание прапорщика. Далее он вернулся в Севастополь. Слакаев служил в подразделениях противовоздушной обороны. После демобилизации он работал водителем на разных предприятиях.
В 2024 году севастополец заключил контракт с Минобороны России. После подготовки прапорщика направили в одно из мотострелковых подразделений.
«Андрей Сергеевич Слакаев погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистстких захватчиков. Вечная память воину», — написал Развожаев.