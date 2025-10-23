В Севастополе простились с прапорщиком, погибшим в ДНР

Слакаев родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу № 16, а затем поступил в Харьковский военный университет. Закончить этот вуз севастополец не смог по семейным обстоятельствам. Уроженец города-героя получил звание прапорщика. Далее он вернулся в Севастополь. Слакаев служил в подразделениях противовоздушной обороны. После демобилизации он работал водителем на разных предприятиях.