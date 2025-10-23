По словам спикера крымского парламента, атаки на полуостров, а также на приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области Владимиру Зеленскому и его окружению нужны и для того, чтобы рассказывать аудитории внутри Украины о том, что благодаря их ударам и атакам в этих российских регионах якобы «большие проблемы».