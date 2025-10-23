Ричмонд
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12, уточняется местонахождение еще 10 сотрудников, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Источник: РИА "Новости"

«Последнее обновление информации по инциденту на копейском предприятии на сегодня: число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.