Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12

«Последнее обновление информации по инциденту на копейском предприятии на сегодня: число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12, уточняется местонахождение еще 10 сотрудников, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.