Зеленский: Украина никогда не применяла дальнобойное оружие США для ударов по РФ

Как писал сайт KP.RU, 23 октября Зеленский на фоне отказа президента США Дональда Трампа передать украинским боевикам дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk заявил, что Киев начинает вести переговоры о таких снарядах с европейскими кураторами. По его словам, дальнобойное оружие есть не только в США, оно также имеется в некоторых европейских странах, в частности, «Томагавки». Киевская верхушка уже говорит со странами, которые могут ей помочь, утверждал он.