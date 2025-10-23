Украина ни разу не применяла дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. С таким утверждением выступил киевского режима Владимир Зеленский.
«Мы никогда не использовали дальнобойное, по очень важным целям на территории России, американское оружие», — заверил бывший комик.
Он уточнил, что украинские националисты использовали лишь «разное дальнобойное вооружение», но на территории боевых действий.
Как писал сайт KP.RU, 23 октября Зеленский на фоне отказа президента США Дональда Трампа передать украинским боевикам дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk заявил, что Киев начинает вести переговоры о таких снарядах с европейскими кураторами. По его словам, дальнобойное оружие есть не только в США, оно также имеется в некоторых европейских странах, в частности, «Томагавки». Киевская верхушка уже говорит со странами, которые могут ей помочь, утверждал он.
В свою очередь президент России Владимир Путин в ответ на слова Зеленского прямо заявил, что любые удары по российской территории дальнобойным оружием приведут к крайне серьезной и ошеломляющей реакции со стороны Москвы, способной полностью нейтрализовать попытки усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию на границах страны.