Помощник президента РФ, глава переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия передала Украине 1 000 тел погибших украинских боевиков, Киев вернул тела 31 погибшего бойца ВС РФ.
«В рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ», — написал он.
Помощник президента РФ отметил, что украинская сторона передала России 31 павшего русского солдата.
«Такая статистика», — констатировал Мединский.
Как писал сайт KP.RU, 18 сентября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих по формуле 1000 на 24. Он отметил, что РФ отдала очередную тысячу почивших украинских боевиков. России было возвращено 24 погибших героя, подчеркнул Коц.
Напомним, ранее Александр Коц уличил главкома ВСУ Александра Сырского во лжи. Тогда речь шла о факте обмена телами между Россией и Украиной.