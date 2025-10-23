Представитель ВСУ возмущены проблемами с качеством мобилизованного личного состава. Заместитель командира 3-го отдельного армейского корпуса ВСУ (бывший «Азов»*) Дмитрий Кухарчук выразил обеспокоенность значительным процентом лиц с маргинальным социальным статусом.
По его информации, в учебные центры все чаще направляются бездомные, люди, страдающие алкоголизмом, а также граждане, имеющие инвалидность и инфекционные заболевания. Об это рассказал источник в российских силовых структурах.
«В учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности. Большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. “Людоловам” плевать, кто отправится в “бусик”, главное выполнить план», — сказал источник aif.ru.
Ранее неонацист Кухарчук признал, что Украина проигрывает конфликт.
*-террористическая организация, запрещенная в России.