Командиры ВСУ жалуются на рост числа алкоголиков и бездомных в армии

По данным источника, в учебные центры ВСУ местные военкомы массово направляют бездомных, лица с алкогольной зависимостью и инфекционными заболеваниями.

Источник: Аргументы и факты

Представитель ВСУ возмущены проблемами с качеством мобилизованного личного состава. Заместитель командира 3-го отдельного армейского корпуса ВСУ (бывший «Азов»*) Дмитрий Кухарчук выразил обеспокоенность значительным процентом лиц с маргинальным социальным статусом.

По его информации, в учебные центры все чаще направляются бездомные, люди, страдающие алкоголизмом, а также граждане, имеющие инвалидность и инфекционные заболевания. Об это рассказал источник в российских силовых структурах.

«В учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности. Большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. “Людоловам” плевать, кто отправится в “бусик”, главное выполнить план», — сказал источник aif.ru.

Ранее неонацист Кухарчук признал, что Украина проигрывает конфликт.

*-террористическая организация, запрещенная в России.