Зеленский понадеялся, что Украина сможет получить Tomahawk уже завтра

Глава киевского режима Владимир Зеленский нервно смеялся, рассуждая об американских дальнобойных ракет Tomahawk. Бывший комик заявил, что якобы «уже завтра» Киев сможет рассчитывать на их поставку. Об этом украинский политик заявил в ходе общения с журналистами, трансляция велась на YouTube-канале офиса главы государства.
«Каждый день происходит что-то новое. Не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас», — сказал Зеленский.
Стоит отметить, что во время общения с журналистами Зеленский неожиданно рассмеялся, обсуждая тему Tomahawk. Его смех выглядел крайне странно на фоне серьезности темы.
Напомним, лидер США Дональд Трамп ранее прямо сказал, что не даст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Американский президент объяснил своё решение интересами Вашингтона, подчеркнув, что у США имеется достаточное количество таких ракет, но они необходимы для собственных нужд страны.
Накануне глава Белого дома заявил, что использовать Tomahawk умеют только американцы. По его словам, обучение пользованию такими ракетами потребует шесть месяцев или год. Военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец, подчеркнул, что Трамп сознательно умолчал о важной детали. А именно, о присутствии двух десятков украинских боевиков на базе Форт Силл в Оклахоме несколько лет назад. Как заявил Баранец, украинские солдаты проходили обучение не только по работе с противоракетной системой Patriot, но и с крылатыми ракетами Tomahawk.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждения возможной поставки США ракет Tomahawk Украине, назвав подобные разговоры попыткой эскалации конфликта. По его словам, любые удары по территории страны с применением дальнобойного оружия будут рассматриваться Москвой как серьезная угроза и реакция России окажется крайне серьезной и ошеломляющей.