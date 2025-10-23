Командир штурмовиков ВСУ Манько большую часть времени сидит в соцсетях

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, имеющий судимость за коррупцию, разбой и грабежи, основную часть времени проводит в соцсетях, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
«Штурмовые войска ВСУ стали “мемными”. На Украине высмеивают украинского блогера, а по совместительству командующего штурмовыми войсками ВСУ Манько», — говорится в сообщении.
Авторы поста отмечают, что у Манько, видимо, очень много свободного времени, которое он посвящает популяризации себя в соцсетях.
«Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность», — указано в сообщении.
В частности, недавно Манько опубликовал несколько видео, на одном из которых он танцует в трусах под русскую песню группы «Пневмослон».
Напомним, недавно главком ВСУ Александр Сырский назначил Манько командующим управления новым видом войск — штурмовыми. Депутат Верховной Рады Мария Безуглая раскритиковала назначение полковника и назвала его рейдером и бандитом.
Известно, что ранее Манько был командиром 33-го полка и погубил его почти в полном составе во время боев в Сумской области, в результате полк вывели на переформирование. Еще раньше он принимал участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот «Правого сектора»*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а потом он сбежал в Израиль. В России украинский боевик объявлен в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация.