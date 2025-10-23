Командир штурмовиков ВСУ Манько большую часть времени сидит в соцсетях

Известно, что ранее Манько был командиром 33-го полка и погубил его почти в полном составе во время боев в Сумской области, в результате полк вывели на переформирование. Еще раньше он принимал участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот «Правого сектора»*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а потом он сбежал в Израиль. В России украинский боевик объявлен в розыск.