Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Две вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в публикации Telegram-канала управления.
Как сообщает управление, всего было выпущено два боеприпаса. Сведений о ранении мирных жителей не поступало.
В предыдущие сутки было также зафиксировано два обстрела.