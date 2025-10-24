Ричмонд
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Две вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает управление, всего было выпущено два боеприпаса. Сведений о ранении мирных жителей не поступало.

В предыдущие сутки было также зафиксировано два обстрела.