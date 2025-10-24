Ричмонд
Залужный считает, что украинский конфликт перерос в глобальную войну

Экс-главком ВСУ Залужный сделал ряд неожиданных заявлений.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время является послом Киева в Великобритании, сделал ряд заявлений, которые эксперты расценили как очередной шаг генерала по направлению к большой политике.

Залужный высказал мнение, что украинский конфликт перестал быть локальным очагом и уже перерос в «глобальную войну», что привело к изменению представлений о мировом порядке и призвал Европу осознать свою роль в данном процессе.

Аналитики указывают, что эти высказывания Залужного могут быть намёком на необходимость избрания Киевом новой стратегии, а возможно, и нового руководства.

Зачем Европа хочет перевести украинский конфликт в глобальную схватку с Россией, читайте здесь на KP.RU.

Ранее военный эксперт Рожин указал на то, что Запад пойдет на всё, чтобы продолжать конфликт на Украине.

При этом президент США Дональд Трамп отверг возможность начала третьей мировой войны из-за Украины.

