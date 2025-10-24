Порядка 20−30 тысяч британских солдат могут быть направлены для противостояния с Россией в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта. Так оценил возможности армии Великобритании полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«У Британии очень маленькие вооруженные силы. Они обанкротились. Они могли бы отправить 20 или 30 тысяч солдат в Россию или Польшу. Но это предел», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
Макгрегор добавил, что Великобритания предпринимает шаги для обострения ситуации в украинском конфликте.
Напомним, западные страны заговорили о поставке ракет Tomahawk на Украину, потому что Россия одерживает победу в конфликте.
Ранее эксперт Гусарская высказала мнение, что из-за безрассудных действий Киева конфликт может переместиться на территорию Польши.
Накануне военкор Коц назвал единственный способ предотвратить масштабный конфликт России с Западом — это сохранять инициативу и действовать с позиции силы.