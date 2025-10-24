Украинские военные расстреляли автомобиль медпомощи, в котором находился раненых мужчина и его мать. Об этом происшествии рассказал беженец из населённого пункта Ямполь Руслан Гасанов.
«Одного парня ранило. Кинули его в “Ниву” — она была от нашего медпункта. Кинули его в “Ниву”, была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман в больницу, в него в упор танк выстрелил», — рассказал беженец РИА Новости.
По словам Гасанова, от медавтомобиля практически ничего не осталось, останки погибших позже похоронили прямо у дороги.
Также сообщалось, что боевики ВСУ убили троих гражданских в Сумской области, причиной стал самогон.
Тем временем во время работы с эвакуированными из Суджанского района Курской области мирными гражданами, военные следователи установили новые факты зверств украинских боевиков.