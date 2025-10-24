Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
«Расчет реактивной системы залпового огня РСЗО “Град” 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” нанёс огневое поражение позициям украинских формирований в районе населённого пункта Червоное Запорожской области», — говорится в сообщении.
Разведка с применением беспилотных летательных аппаратов предварительно выявила укрепленные позиции и места размещения расчётов противника. Огневое поражение было нанесено точно по целеуказаниям, добавили в российском военном ведомстве.
«В результате удара уничтожены позиции и инженерные сооружения противника, а также живая сила боевиков украинского режима», — подчеркнуло МО РФ.