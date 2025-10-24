Ричмонд
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА «Центра» сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА соединения спецназначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

«В ходе круглосуточной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов днем и ночью уничтожают багги, пикапы и бронемашины неонацистов, предназначенные для доставки живой силы, провизии и боеприпасов на линию боевого соприкосновения», — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что логистические маршруты украинских боевиков хорошо известны и разведаны операторами БПЛА соединения. Несмотря на использование противником мобильных установок радиоэлектронной борьбы, расчеты FPV-дронов успешно обходят средства противодействия ВСУ, кратно сокращая численность и автопарк боевиков.

